Лубнина (Акатьева) Анна
Место рождения
Дата рождения23.04.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.?
Рождение ребёнка
17.09.2003
Дочь: Ульяна Александровна
Отец ребёнка: Лубнин Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
11.06.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лубнин Александр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель