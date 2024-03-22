Лубнина (Акатьева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛубнина (Акатьева) Анна

Лубнина (Акатьева) Анна

Место рождения

Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

23.04.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1958 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.?

Отец: не указан

Мать: Акатьева Галина Николаевна

Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.09.2003

Дочь: Ульяна Александровна

Отец ребёнка: Лубнин Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
11.06.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лубнин Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубнин Александр Анатольевич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close