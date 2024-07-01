Талиев Павел Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Талиев Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Талиев Василий Иванович

Мать: Талиева Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Талиева Евлампия Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Талиева Евлампия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талиева Евлампия Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Место жительства
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.04.1870

Дочь: Смирнова (Талиева) Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Талиева Евлампия Константиновна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
(ГИА ЧР, ф. 325, оп. 1, д. 38, л. 4)
Рождение ребёнка
27.03.1871

Дочь: Смирнова (Талиева) Александра Павловна

Мать ребёнка: Талиева Евлампия Константиновна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
27 марта 1871 года рождена и 31 марта крещена Александра. Родители: Чебоксарского уездного полицейского управления Столоначальник Коллежский Регистратор Павел Васльев Талиев и законной жены его Евламп... Показать все
Смерть
Неизвестно

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