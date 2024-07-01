Талиев Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Талиева Евлампия Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Талиева Евлампия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1870
Дочь: Смирнова (Талиева) Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Талиева Евлампия Константиновна
(ГИА ЧР, ф. 325, оп. 1, д. 38, л. 4)
Рождение ребёнка
27.03.1871
Дочь: Смирнова (Талиева) Александра Павловна
Мать ребёнка: Талиева Евлампия Константиновна
27 марта 1871 года рождена и 31 марта крещена Александра. Родители: Чебоксарского уездного полицейского управления Столоначальник Коллежский Регистратор Павел Васльев Талиев и законной жены его Евламп... Показать все
Смерть
Неизвестно