Жирнов Александр Иванович
Место рожденияс.Травкино Омского района
Дата рождения21.02.1959
Дата смерти19.11.1991
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1959
Отец: Жирнов Иван Петрович
Бракосочетание
22.10.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.1985
Дочь: Чеснокова (Жирнова) Юлия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.11.1991