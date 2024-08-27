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Жирнов Александр Иванович

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Место рождения

с.Травкино Омского района

Дата рождения

21.02.1959

Дата смерти

19.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1959

Отец: Жирнов Иван Петрович

Мать: Жирнова Зинаида Илларионовна

Бракосочетание
22.10.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
08.06.1985

Дочь: Чеснокова (Жирнова) Юлия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
19.11.1991
Омск, город Омск, Омская область

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