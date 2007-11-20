Гуфайзен Леонид Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуфайзен Леонид Феоктистович

Место рождения

Турунтаево

Дата рождения

06.08.1955

Дата смерти

20.11.2007

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1955

Отец: Гуфайзин Феоктист

Мать: Гуфайзен Галина

Турунтаево
Рождение ребёнка
09.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск
Рождение ребёнка
25.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Баргузин
Рождение ребёнка
28.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пос. Усть-Баргузин
Смерть
20.11.2007
пос. Куйбышевское
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Кладбище пос. Знаменск
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