Гуфайзен Леонид Феоктистович
Место рожденияТурунтаево
Дата рождения06.08.1955
Дата смерти20.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1955
Отец: Гуфайзин Феоктист
Мать: Гуфайзен Галина
Турунтаево
Рождение ребёнка
09.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярск
Рождение ребёнка
25.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Усть-Баргузин
Рождение ребёнка
28.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пос. Усть-Баргузин
Смерть
20.11.2007
пос. Куйбышевское
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Кладбище пос. Знаменск