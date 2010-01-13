Беленко Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленко Любовь Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1930

Дата смерти

13.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1955

Сын: Константинов Николай Александрович

Отец ребёнка: Константинов Александр Некифорович

Рождение ребёнка
21.09.1961

Сын: Константинов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Константинов Александр Некифорович

Смерть
13.01.2010

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