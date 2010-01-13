Беленко Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1930
Дата смерти13.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1955
Сын: Константинов Николай Александрович
Отец ребёнка: Константинов Александр Некифорович
Рождение ребёнка
21.09.1961
Сын: Константинов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Константинов Александр Некифорович
Смерть
13.01.2010