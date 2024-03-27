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Тимушев Касым

Место рождения

Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, д. Ст. Зеленая

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Тимушев Талиб

Мать: не указана

Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, д. Ст. Зеленая
Военная служба
Неизвестно
Тимошев Касим Талипович Картотека ранений Дата рождения: __.__.1897 Место рождения: Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, д. Ст. Зеленая Воинское звание: рядовой Воинская часть: 775 сп Судьба: выписан Дата выбытия: 13.05.1945 Причина выбытия: выбыл в 9 БВ Госпиталь: ЭГ 921 Информация об архиве+
Смерть
Неизвестно
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