Тимушев Касым
Место рожденияУльяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, д. Ст. Зеленая
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Тимушев Талиб
Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, д. Ст. Зеленая
Военная служба
Неизвестно
Тимошев Касим Талипович Картотека ранений Дата рождения: __.__.1897 Место рождения: Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, д. Ст. Зеленая Воинское звание: рядовой Воинская часть: 775 сп Судьба: выписан Дата выбытия: 13.05.1945 Причина выбытия: выбыл в 9 БВ Госпиталь: ЭГ 921 Информация об архиве+
Смерть
Неизвестно