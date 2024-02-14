Федосов Василий Афанасьевич
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Дата рождения25.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1891
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1910
Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Анисия Никитична
Рождение ребёнка
27.01.1912
Дочь: (Федосова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Анисия Никитична
Рождение ребёнка
10.02.1914
Сын: Федосов Дмитрий
Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Анисия Никитична
Смерть
Неизвестно