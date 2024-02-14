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Федосов Василий Афанасьевич

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии

Дата рождения

25.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1891

Отец: Федосов Афанасий Прокопьевич

Мать: Федосова (Кузнецова) Матрёна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосова (Медведева) Анисия Никитична

Рождение ребёнка
01.09.1910

Сын: Федосов Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Анисия Никитична

Рождение ребёнка
27.01.1912

Дочь: (Федосова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Анисия Никитична

Рождение ребёнка
10.02.1914

Сын: Федосов Дмитрий

Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Анисия Никитична

Смерть
Неизвестно

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