Решетняк (Липа) Шура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетняк (Липа) Шура

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1931

Дочь: Игнатенко Нина

Отец ребёнка: Решетняк Иосиф

Россия Нальчик
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Решетняк Иван

Отец ребёнка: Решетняк Иосиф

Россия Нальчик
Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Решетняк Юрий

Отец ребёнка: Решетняк Иосиф

Россия Нальчик
Смерть
Неизвестно
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