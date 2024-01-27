Решетняк (Липа) Шура
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.11.1931
Дочь: Игнатенко Нина
Отец ребёнка: Решетняк Иосиф
Россия Нальчик
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Решетняк Иван
Отец ребёнка: Решетняк Иосиф
Россия Нальчик
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Решетняк Юрий
Отец ребёнка: Решетняк Иосиф
Россия Нальчик
Смерть
Неизвестно