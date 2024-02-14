Галимов Рашид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимов Рашид

Место рождения

дер.Куштово,Апастовский р-он,Татарстан

Дата рождения

02.08.1928

Дата смерти

13.07.1983

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1928

Отец: Галимов Газиз

Мать: Галимова (Галимов) Минкамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимова (Бургандинова) Рахима

Рождение ребёнка
29.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимова (Бургандинова) Рахима

Рождение ребёнка
18.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимова (Бургандинова) Рахима

Рождение ребёнка
25.04.1963

Сын: Галимов Рафаэль

Мать ребёнка: Галимова (Бургандинова) Рахима

Смерть
13.07.1983

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