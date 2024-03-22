Прижевская (Жданова) Вера Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прижевская (Жданова) Вера Антоновна

Место рождения

Церковище, Узвозская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

1890

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Жданов Антон Демьянович

Мать: не указана

Церковище, Узвозская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1985
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
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