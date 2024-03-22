Прижевская (Жданова) Вера Антоновна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1985
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Жданов Антон Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1985
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область