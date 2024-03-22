Солдатов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1821 ст.
Дата смерти04.09.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1821 ст.
Отец: Солдатов Николай Лукьянович
Мать: Анна Алексеевна
Бракосочетание
10.05.1842 ст.
Ряссы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.10.1844 ст.
Дочь: Солдатова Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Прилуцкая Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
29.04.1847 ст.
Дочь: Солдатова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Прилуцкая Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
17.02.1866 ст.
Сын: Солдатов Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Прилуцкая Евдокия Михайловна
Смерть
04.09.1885 ст.