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Солдатов Михаил Николаевич

Место рождения

Фролово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.07.1821 ст.

Дата смерти

04.09.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1821 ст.

Отец: Солдатов Николай Лукьянович

Мать: Анна Алексеевна

Фролово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.05.1842 ст.

Жена: Прилуцкая Евдокия Михайловна

Ряссы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.10.1844 ст.

Дочь: Солдатова Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Прилуцкая Евдокия Михайловна

Фролово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.04.1847 ст.

Дочь: Солдатова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Прилуцкая Евдокия Михайловна

Фролово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.02.1866 ст.

Сын: Солдатов Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Прилуцкая Евдокия Михайловна

Фролово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
04.09.1885 ст.
Фролово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
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