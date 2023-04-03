Таранов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранов Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1877

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Таранов Григорий

Мать: Анна

Рождение ребёнка
10.08.1868

Сын: Таранов Федор

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Никитина

Мать ребёнка: Таранова Параскева Михайлова

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1877
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