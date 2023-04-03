Таранов Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Таранов Григорий
Мать: Анна
Рождение ребёнка
10.08.1868
Сын: Таранов Федор
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Никитина
Мать ребёнка: Таранова Параскева Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1877