Порошина Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порошина Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Порошина Наташа

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порошина Марина

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порошин Анатолий

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порошин Андрей

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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