Шаронов Иван Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаронов Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Баикина (Шаронова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шаронова Анисия Сергеевна
Рождение ребёнка
03.10.1912
Дочь: Аникина (Шаронова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Шаронова Анисия Сергеевна
Смерть
1913