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Шаронов Иван Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаронов Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Баикина (Шаронова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шаронова Анисия Сергеевна

Рождение ребёнка
03.10.1912

Дочь: Аникина (Шаронова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Шаронова Анисия Сергеевна

Смерть
1913

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