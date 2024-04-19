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Бакулина Марфа Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Евдоким Евдокимович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Бакулин Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Бакулин Евдоким Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Бакулин Тихон Евдокимович

Отец ребёнка: Бакулин Евдоким Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Бакулина) Фекла Евдокимовна

Отец ребёнка: Бакулин Евдоким Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Бакулин Кирилл Евдокимович

Отец ребёнка: Бакулин Евдоким Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Бакулин Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Бакулин Евдоким Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Бакулина) Евгения Евдокимовна

Отец ребёнка: Бакулин Евдоким Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бакулин Федор Евдокимович

Отец ребёнка: Бакулин Евдоким Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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