Бакулина Марфа Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Бакулин Евдоким Евдокимович
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Бакулин Тихон Евдокимович
Отец ребёнка: Бакулин Евдоким Евдокимович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Бакулина) Фекла Евдокимовна
Отец ребёнка: Бакулин Евдоким Евдокимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бакулин Кирилл Евдокимович
Отец ребёнка: Бакулин Евдоким Евдокимович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Бакулин Евдоким Евдокимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Бакулина) Евгения Евдокимовна
Отец ребёнка: Бакулин Евдоким Евдокимович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Бакулин Федор Евдокимович
Отец ребёнка: Бакулин Евдоким Евдокимович
Смерть
Неизвестно