Широков Обросим (Обросимко) Прокопиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Обросим (Обросимко) Прокопиев

Место рождения

дер. Пантюхинская, Михиреевская тож, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1636

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1608 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1636

Отец: Широков Прокопий (Пронка) Левонтьев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646

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