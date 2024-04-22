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Балашова Наталия Пахомова

Место рождения

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

1833

Дата смерти

26.07.1865

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Пахомий Аристархов

Мать: Евдокия Никонова

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянка помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Бракосочетание
07.04.1852

Муж: Балашов Егор Тимофеевич

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Метрика о бракосочетании: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. Первым браком. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1867, стр. 1760.
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Балашов Иван Егорович

Отец ребёнка: Балашов Егор Тимофеевич

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1861

Дочь: Агриппина Егоровна

Отец ребёнка: Балашов Егор Тимофеевич

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Метрика о рождении: СЕЛО КОЛЫЧЕВО, Ц. СВ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №2119, стр. 332.
Рождение ребёнка
1864 ст.

Сын: Балашов Павел Егорович

Отец ребёнка: Балашов Егор Тимофеевич

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Смерть
26.07.1865
Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Метрика о смерти: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. Причина смерти: от чахотки (32 года). Погребена на приходском кладбище.
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