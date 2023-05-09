Милютин Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.1981
Дочь: Милютина Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Милютина Светлана Александровна
Рождение ребёнка
20.02.1983
Сын: Милютин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Милютина Светлана Александровна
Рождение ребёнка
29.05.1985
Сын: Милютин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Милютина Светлана Александровна
Рождение ребёнка
10.09.1986
Сын: Милютин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Милютина Светлана Александровна