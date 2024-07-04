Петухов Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1977
Рождение ребёнка
10.03.2000
Дочь: Бескрёстнова Маргарита Алексеевна
Мать ребёнка: Петухова Елена Валерьевна
Рождение ребёнка
18.10.2007
Мать ребёнка: Петухова Елена Валерьевна
Рождение ребёнка
04.05.2023
Дочь: Петухова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Петухова Елена Валерьевна