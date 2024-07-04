Петухов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1977

Отец: Петухов Владимир Петрович

Мать: Петухова Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.03.2000

Дочь: Бескрёстнова Маргарита Алексеевна

Мать ребёнка: Петухова Елена Валерьевна

Рождение ребёнка
18.10.2007

Сын: Петухов Глеб Алексеевич

Мать ребёнка: Петухова Елена Валерьевна

Рождение ребёнка
04.05.2023

Дочь: Петухова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Петухова Елена Валерьевна

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