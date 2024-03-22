Долгов Денис (Дионисий) Никитич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Долгов Никита
Мать: ?
Бракосочетание
02.10.1902
Троицкое, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1903
Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Дуня) Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Дуня) Васильевна
Смерть
Неизвестно