Долгов Денис (Дионисий) Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгов Денис (Дионисий) Никитич

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Место рождения

Томарово, Чехов, Московская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Долгов Никита

Мать: ?

Томарово, Чехов, Московская область
Бракосочетание
02.10.1902

Жена: Долгова Евдокия (Дуня) Васильевна

Троицкое, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1903

Сын: Долгов Михаил Денисович

Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Дуня) Васильевна

Томарово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Павел Денисович

Мать ребёнка: Долгова Евдокия (Дуня) Васильевна

Смерть
Неизвестно
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