Шадрухин Петр Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1659
Дата смертиПосле 1720
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659
Отец: Шадрухин Агафон (Гаврила)
Мать: ?
Рождение ребёнка
1686
Сын: Шадрухин Иван Петров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1694
Мать ребёнка: ?
Введенское, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1713
Сын: Егор Петров
Мать ребёнка: ?
Введенское, Курганская область, Россия
Смерть
После 1720