Шадрухин Петр Агафонов 1659 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШадрухин Петр Агафонов

Шадрухин Петр Агафонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1659

Дата смерти

После 1720

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: Шадрухин Агафон (Гаврила)

Мать: ?

Рождение ребёнка
1686

Сын: Шадрухин Иван Петров

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1694

Сын: Шадрухин Фадей Петрович

Мать ребёнка: ?

Введенское, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1713

Сын: Егор Петров

Мать ребёнка: ?

Введенское, Курганская область, Россия
Смерть
После 1720

Мы используем куки для улучшения работы сайта.