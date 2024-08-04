Шарашкина (Кандинова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
1888
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шарашкин Георгий Александрович
Отец ребёнка: Шарашкин Александр Егорович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Шахомирова (Шарашкина) Мария Александровна
Отец ребёнка: Шарашкин Александр Егорович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Шарашкина Анна Александровна
Отец ребёнка: Шарашкин Александр Егорович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Аббакумова (Шарашкина) Аполинария Александровна
Отец ребёнка: Шарашкин Александр Егорович
Смерть
1954