Шарашкина (Кандинова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарашкина (Кандинова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
1888

Муж: Шарашкин Александр Егорович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шарашкин Георгий Александрович

Отец ребёнка: Шарашкин Александр Егорович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шахомирова (Шарашкина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Шарашкин Александр Егорович

Остинское, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шарашкина Анна Александровна

Отец ребёнка: Шарашкин Александр Егорович

Остинское, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Аббакумова (Шарашкина) Аполинария Александровна

Отец ребёнка: Шарашкин Александр Егорович

Остинское, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
1954

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