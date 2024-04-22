Соколов Валентин Александрович
Место рождения
Дата рождения15.02.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1927
Место жительства
10.06.1931
Отец Валентина с 10.06.1931г. является колхозником сельхозартели Долгуша, в похозяйственной книге деревни Бобровка 1934 года числится вся семья Соколовых с Валентином.
Работа или профессия
?.10.1947
С октября 1947 года работает по найму рабочим 1949 г Андогский … мастер л/п 1952-54гг. - мастер л/уч. ЛПХа
Отбывание наказания
1949
С 1949 года находился в заключении.
Место жительства
1949
Рождение ребёнка
14.03.1953
Дочь: Соколова Тамара Валентиновна
Мать ребёнка: Соколова Павла Дмитриевна
Место жительства
1955
Переехал с семьей (женой и дочерью) из деревни Долгуша
Работа или профессия
1955
Синявинский л/п, лесоруб В 1961 году продолжал работать там же рабочим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно