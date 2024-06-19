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Бочаров Гаврила Григорьев

Место рождения

Щукино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

11.02.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1820

Отец: Бочаров Григорий Васильев

Мать: Бочарова Ксения Никифорова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарова Пелагея Гаврилова

Мать ребёнка: Бочарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1844

Дочь: Бочарова Ирина Гаврилова

Мать ребёнка: Бочарова Анна Ивановна

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1846

Дочь: Бочарова Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Бочарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
16.09.1850

Дочь: Бочарова Ефросинья Гаврилова

Мать ребёнка: Бочарова Анна Ивановна

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Бочарова Анастасия Гаврилова

Мать ребёнка: Бочарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Бочарова Дарья Гаврилова

Мать ребёнка: Бочарова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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