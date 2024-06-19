Бочаров Гаврила Григорьев
Место рождения
Дата рождения11.02.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1820
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бочарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочарова Пелагея Гаврилова
Мать ребёнка: Бочарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1844
Дочь: Бочарова Ирина Гаврилова
Мать ребёнка: Бочарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1846
Дочь: Бочарова Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Бочарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1850
Дочь: Бочарова Ефросинья Гаврилова
Мать ребёнка: Бочарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Бочарова Анастасия Гаврилова
Мать ребёнка: Бочарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Бочарова Дарья Гаврилова
Мать ребёнка: Бочарова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно