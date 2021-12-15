Милюшкина Капитолина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюшкина Капитолина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милюшкина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Милюшкин Николай Иванович

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милюшкина Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Милюшкин Николай Иванович

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
Около 1928
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Около 1928

Муж: Милюшкин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Милюшкин Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Милюшкин Николай Иванович

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
После 1960
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно

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