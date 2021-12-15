Милюшкина Капитолина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милюшкина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Милюшкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милюшкина Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Милюшкин Николай Иванович
Место жительства
Около 1928
Бракосочетание
Около 1928
Рождение ребёнка
1940
Сын: Милюшкин Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Милюшкин Николай Иванович
Место жительства
После 1960
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно