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Мудров Николай Васильевич

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Место рождения

Благовещенье, Волокославинская волость, Кирилловский уезд

Дата рождения

22.07.1931

Дата смерти

14.04.2013

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1931

Отец: Мудров Василий Филиппович

Мать: Мудрова (Кузьмина) Александра Михайловна

Благовещенье, Волокославинская волость, Кирилловский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ижорской завод, главный конструктор
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
10.11.1957

Жена: Мудрова (Филиппова) Ираида Порфирьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мудрова (Филиппова) Ираида Порфирьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мудрова (Филиппова) Ираида Порфирьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
14.04.2013
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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