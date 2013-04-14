Мудров Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.07.1931
Дата смерти14.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1931
Работа или профессия
Неизвестно
Ижорской завод, главный конструктор
Образование
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1957
Рождение ребёнка
21.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мудрова (Филиппова) Ираида Порфирьевна
Рождение ребёнка
21.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мудрова (Филиппова) Ираида Порфирьевна
Смерть
14.04.2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно