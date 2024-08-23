Комасова Марфа Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комасова Марфа Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комасов Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Комасов Афанасий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комасов Афанасий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Комасов Моисей Дмитриевич

Отец ребёнка: Комасов Афанасий Дмитриевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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