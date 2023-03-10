Толстухин (Бакиров) Клавдия Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстухин (Бакиров) Клавдия Севастьяновна

Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Бакиров Севастьян Петрович

Мать: Бакиров Анна Луповна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстухин Владимир Самсонович

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
1902

Сын: Толстухин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Толстухин Владимир Самсонович

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1907

Сын: Толстухин Борис Владимирович

Отец ребёнка: Толстухин Владимир Самсонович

Рождение ребёнка
25.02.1910

Сын: Толстухин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Толстухин Владимир Самсонович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1910
Смерть
Неизвестно

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