Толстухин (Бакиров) Клавдия Севастьяновна
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Бакиров Севастьян Петрович
Мать: Бакиров Анна Луповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
1902
Сын: Толстухин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Толстухин Владимир Самсонович
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1907
Сын: Толстухин Борис Владимирович
Отец ребёнка: Толстухин Владимир Самсонович
Рождение ребёнка
25.02.1910
Сын: Толстухин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Толстухин Владимир Самсонович
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1910
Смерть
Неизвестно