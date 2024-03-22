Фёдор Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Антон Андреев
Мать: Авдотья Степанова
Место жительства
С 1782
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Софон Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Лукьян Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Авдотья Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Дарья Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Тимофеева
Смерть
1839