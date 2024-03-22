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Фёдор Антонов

Место рождения

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1748 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Антон Андреев

Мать: Авдотья Степанова

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1782
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Софон Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Лукьян Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Авдотья Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Дарья Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Тимофеева

Смерть
1839
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