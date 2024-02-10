Веселова (-) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова (-) Александра Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

23.05.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Веселов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Веселов Пётр Егорович

Бракосочетание
21.01.1909 ст.

Муж: Веселов Пётр Егорович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
23.05.1918
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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