Веселова (-) Александра Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти23.05.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Веселов Пётр Егорович
Бракосочетание
21.01.1909 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
23.05.1918
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область