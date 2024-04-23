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Дарья Артемьевна

Место рождения

Каменка, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Артемий Антонович

Мать: Марианна Ниловна

Каменка, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
16.02.1907

Муж: Степан Артемьевич

Рождение ребёнка
25.11.1907

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Артемьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
30.01.1910

Сын: Никита Степанович

Отец ребёнка: Степан Артемьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1911

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Степан Артемьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1913

Сын: Марк Степанович

Отец ребёнка: Степан Артемьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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