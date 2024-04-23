Дарья Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Артемий Антонович
Мать: Марианна Ниловна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.02.1907
Муж: Степан Артемьевич
Рождение ребёнка
25.11.1907
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Артемьевич
Рождение ребёнка
30.01.1910
Сын: Никита Степанович
Отец ребёнка: Степан Артемьевич
Рождение ребёнка
27.07.1911
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Степан Артемьевич
Рождение ребёнка
28.10.1913
Сын: Марк Степанович
Отец ребёнка: Степан Артемьевич