Теплова (Крыласова) Прасковья Степановна
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827 ст.
Отец ребёнка: Теплов Василий Устинович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Рождение ребёнка
1836 ст.
Рождение ребёнка
1838 ст.
Рождение ребёнка
1842 ст.
Смерть
Неизвестно