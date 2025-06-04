Теплова (Крыласова) Прасковья Степановна 1806 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Теплова (Крыласова) Прасковья Степановна

Место рождения

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1803 г.р.

Дети

1827 г.р.
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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплов Василий Устинович

Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Теплов Мирон Васильевич

Отец ребёнка: Теплов Василий Устинович

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Теплов Василий Устинович

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Теплов Василий Устинович

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Теплов Василий Устинович

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Теплов Василий Устинович

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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