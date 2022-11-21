Салихов Валентин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1991