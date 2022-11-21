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Салихов Валентин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Салихов Николай Филиппович

Мать: Салихова (Жевнерович) Екатерина Елисеевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1991

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