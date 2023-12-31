Решетнников Афонасий Савельев
Место рожденияд. Клюева Тюменская область, тюменская область
Дата рождения1769
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Решетнников Савелий Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
04.11.1785
Жена: скрыто настройками приватности
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1790
Сын: Решетников Захар Афонасьев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Соломея Афонасьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1796
Сын: Решетнников Мирон Афонасьев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Авдотья Афонасьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смирново, тобольская губерния
Смерть
1836
Смирново, тобольская губерния