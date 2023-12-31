Решетнников Афонасий Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетнников Афонасий Савельев

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Решетнников Савелий Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
04.11.1785

Жена: скрыто настройками приватности

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Решетников Захар Афонасьев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Соломея Афонасьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Решетнников Мирон Афонасьев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Авдотья Афонасьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смирново, тобольская губерния
Смерть
1836
Смирново, тобольская губерния
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