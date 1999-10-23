Осипова (Тонких) Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1933
Дата смерти23.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1933
Рождение ребёнка
30.08.1955
Сын: Осипов Александр
Отец ребёнка: Осипов Владимир Варфоломеевич
Рождение ребёнка
15.11.1962
Сын: Осипов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Осипов Владимир Варфоломеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1999