Осипова (Тонких) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Тонких) Мария Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1933

Дата смерти

23.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1933

Отец: Тонких Никифор Никифорович

Мать: Тонких Харитинья Михайловна

Рождение ребёнка
30.08.1955

Сын: Осипов Александр

Отец ребёнка: Осипов Владимир Варфоломеевич

Рождение ребёнка
15.11.1962

Сын: Осипов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Осипов Владимир Варфоломеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Владимир Варфоломеевич

Смерть
23.10.1999
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