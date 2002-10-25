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Перова Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1925

Дата смерти

25.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бучек Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Перов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Перов Василий Александрович

Рождение ребёнка
?.08.1946

Дочь: Алешина Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Перов Василий Александрович

Рождение ребёнка
05.03.1957

Дочь: Митрошкина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Перов Василий Александрович

Рождение ребёнка
30.09.1963

Дочь: Князева Вера Васильевна

Отец ребёнка: Перов Василий Александрович

Смерть
25.10.2002

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