Перова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1925
Дата смерти25.10.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бучек Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Перов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Перов Василий Александрович
Рождение ребёнка
?.08.1946
Дочь: Алешина Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Перов Василий Александрович
Рождение ребёнка
05.03.1957
Дочь: Митрошкина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Перов Василий Александрович
Рождение ребёнка
30.09.1963
Дочь: Князева Вера Васильевна
Отец ребёнка: Перов Василий Александрович
Смерть
25.10.2002