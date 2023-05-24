Прасковья Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Романов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Василей Васильев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1788
Сын: Григорей Васильев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ларион Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Романов
Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно