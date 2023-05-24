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Прасковья Никифорова

Место рождения

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Романов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: не указан

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Василей Васильев

Отец ребёнка: не указан

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Григорей Васильев

Отец ребёнка: не указан

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: не указан

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ларион Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Романов

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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