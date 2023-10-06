Коренев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коренев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1838

Жена: Коренева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1840

Дочь: Гарднер Раиса Александровна

Мать ребёнка: Коренева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренев Николай Александрович

Мать ребёнка: Коренева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Александровна

Мать ребёнка: Коренева Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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