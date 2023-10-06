Коренев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1838
Рождение ребёнка
05.08.1840
Дочь: Гарднер Раиса Александровна
Мать ребёнка: Коренева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коренев Николай Александрович
Мать ребёнка: Коренева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Александровна
Мать ребёнка: Коренева Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно