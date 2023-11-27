Пушков Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1970
Отец: Пушков Виктор Викторович
Мать: Пушкова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
28.11.1995
Дочь: Пушкова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Пушкова Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
06.06.2005
Мать ребёнка: Пушкова Татьяна Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкова Татьяна Юрьевна