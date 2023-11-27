Пушков Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушков Дмитрий Викторович

Пушков Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1970

Отец: Пушков Виктор Викторович

Мать: Пушкова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
28.11.1995

Дочь: Пушкова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Пушкова Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
06.06.2005

Сын: Пушков Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Пушкова Татьяна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкова Татьяна Юрьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close