Латий (Туманова) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латий (Туманова) Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1971

Отец: не указан

Мать: Туманова Лидия Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.04.1991

Дочь: Бабурина Виталина Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.02.1997

Дочь: Ксения Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

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