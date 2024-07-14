Латий (Туманова) Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1971
Отец: не указан
Мать: Туманова Лидия Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.04.1991
Дочь: Бабурина Виталина Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.02.1997
Дочь: Ксения Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан