Николаев Феодосий Климентович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Феодосий Климентович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Николаева) Ксения Феодосьевна

Мать ребёнка: Николаева (Морозова) Мавра Евгеньевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Петр Феодосьевич

Мать ребёнка: Николаева (Морозова) Мавра Евгеньевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Филимон Феодосьевич

Мать ребёнка: Николаева (Морозова) Мавра Евгеньевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева (Морозова) Мавра Евгеньевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Зубкова (Николаева) Мария Феодосьевна

Мать ребёнка: Николаева (Морозова) Мавра Евгеньевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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