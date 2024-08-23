Николаев Феодосий Климентович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Николаева) Ксения Феодосьевна
Мать ребёнка: Николаева (Морозова) Мавра Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Петр Феодосьевич
Мать ребёнка: Николаева (Морозова) Мавра Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Филимон Феодосьевич
Мать ребёнка: Николаева (Морозова) Мавра Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Зубкова (Николаева) Мария Феодосьевна
Мать ребёнка: Николаева (Морозова) Мавра Евгеньевна
Смерть
Неизвестно