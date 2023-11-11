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Самцова Ирина/Кристина Алексеевна
Самцова Ирина/Кристина Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1972
Пол
Женский
Отец
Самцов Алексей Макстиович
1944 г.р.
Мать
Уварова Галина Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец:
Самцов Алексей Макстиович
Мать:
Уварова Галина Андреевна
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