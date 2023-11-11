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Самцова Ирина/Кристина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Самцов Алексей Макстиович

Мать: Уварова Галина Андреевна

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