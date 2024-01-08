Бабушкин Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1969
Сын: Бабушкин Юрий Александрович
Мать ребёнка: Бабушкина (Чванова) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
10.09.1973
Дочь: Лазарева (Бабушкина) Елена Александровна
Мать ребёнка: Бабушкина (Чванова) Валентина Васильевна
Смерть
Неизвестно