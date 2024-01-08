Бабушкин Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкин Александр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабушкина (Чванова) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
17.03.1969

Сын: Бабушкин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Бабушкина (Чванова) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
10.09.1973

Дочь: Лазарева (Бабушкина) Елена Александровна

Мать ребёнка: Бабушкина (Чванова) Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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