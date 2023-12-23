Рютина Васса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рютина Васса Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1890

Сын: Рютин Мартемьян Никитич

Отец ребёнка: Рютин Никита Павлович

Верхнее Рютино, Балаганский округ, Иркутская губерния
д. Верхнее Рютино, Балаганский уезд, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1903 ст.

Дочь: Рютина Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Рютин Никита Павлович

Верхнее Рютино, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №647, стр. 5
Рождение ребёнка
04.08.1910 ст.

Сын: Рютин Леонид Никитич

Отец ребёнка: Рютин Никита Павлович

Верхнее Рютино, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №705, стр. 20
Смерть
Неизвестно
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