Рютина Васса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
13.02.1890
Отец ребёнка: Рютин Никита Павлович
д. Верхнее Рютино, Балаганский уезд, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1903 ст.
Дочь: Рютина Клавдия Никитична
Отец ребёнка: Рютин Никита Павлович
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №647, стр. 5
Рождение ребёнка
04.08.1910 ст.
Сын: Рютин Леонид Никитич
Отец ребёнка: Рютин Никита Павлович
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №705, стр. 20
Смерть
Неизвестно