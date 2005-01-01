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(Перцева) Дарья Семеновна
(Перцева) Дарья Семеновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.2005
Пол
Женский
Отец
Перцев Семен Михайлович
1980 г.р.
Мать
(Перцева / Литвинова) Наталья Васильевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.2005
Отец:
Перцев Семен Михайлович
Мать:
Наталья Васильевна
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