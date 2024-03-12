Порошина (Половая) Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порошина (Половая) Раиса Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1962

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1998

Дочь: Кирпиченко (Порошина) Кристина Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1999

Дочь: Федотова (Порошина) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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