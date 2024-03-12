Порошина (Половая) Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1962
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1962
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Рождение ребёнка
02.01.1998
Дочь: Кирпиченко (Порошина) Кристина Анатольевна
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Рождение ребёнка
20.09.1999
Дочь: Федотова (Порошина) Ольга Анатольевна
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