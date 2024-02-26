Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тригуб Владимир
Мать ребёнка: Тригуб (Соя) Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тригуб (Соя) Лидия
Рождение ребёнка
29.10.1961
Сын: Тригуб Василий
Мать ребёнка: Тригуб (Соя) Лидия
Рождение ребёнка
11.07.1963
Сын: Тригуб Петр
Мать ребёнка: Тригуб (Соя) Лидия