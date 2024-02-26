Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тригуб Владимир

Мать ребёнка: Тригуб (Соя) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тригуб (Соя) Лидия

Рождение ребёнка
29.10.1961

Сын: Тригуб Василий

Мать ребёнка: Тригуб (Соя) Лидия

Рождение ребёнка
11.07.1963

Сын: Тригуб Петр

Мать ребёнка: Тригуб (Соя) Лидия

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