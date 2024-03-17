Маслов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1976
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1976
Отец: Маслов Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.2001
Дочь: Маслова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Маслова Екатерина Сергеевна
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.09.2005
Дочь: Маслова Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Маслова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
03.01.2010
Дочь: Маслова Яна Андреевна
Мать ребёнка: Маслова Екатерина Сергеевна