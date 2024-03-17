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Маслов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1976

Отец: Маслов Иван Ефимович

Мать: Семенова Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
09.01.2001

Дочь: Маслова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Маслова Екатерина Сергеевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.09.2005

Дочь: Маслова Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Маслова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
03.01.2010

Дочь: Маслова Яна Андреевна

Мать ребёнка: Маслова Екатерина Сергеевна

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