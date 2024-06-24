Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фирст Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1880 ст.
Сын: Александр Фирстович
Отец ребёнка: Фирст Михайлович
Ф. 4, о. 166, д. 39, л. 52 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZM-LF7G?i=50&wc=QGRF-WPQ:1047421401,1047424201,1047460101,1588884420&cc=1931806
Смерть
Неизвестно