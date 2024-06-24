Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирст Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Каськи, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1880 ст.

Сын: Александр Фирстович

Отец ребёнка: Фирст Михайлович

Каськи, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Ф. 4, о. 166, д. 39, л. 52 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZM-LF7G?i=50&wc=QGRF-WPQ:1047421401,1047424201,1047460101,1588884420&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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