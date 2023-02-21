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Блинов Авдей Аврамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: Блинов Аврам Иванович

Мать: Блинова Ксения

Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Блинов Василей Авдеевич

Мать ребёнка: Блинова Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Матрона Авдеевна

Мать ребёнка: Блинова Степанида Ивановна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Степанида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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