Блинов Авдей Аврамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: Блинов Аврам Иванович
Мать: Блинова Ксения
Рождение ребёнка
1842 ст.
Мать ребёнка: Блинова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Матрона Авдеевна
Мать ребёнка: Блинова Степанида Ивановна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно